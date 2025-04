Moto3 | Rueda comanda le FP2 cinque italiani nei primi quattordici

Rueda (Red Bull KTM Ajo) che ha siglato il crono di 2.03.277. Il pilota iberico, dopo il terzo posto ottenuto nelle FP1, si conferma uno dei principali favoriti per la vittoria nella gara in programma domenica.La seconda posizione è stata ottenuta da Ryusei Yamanaka (KTM Frinsa- MT Helmets) che ha concluso la prova con un distacco di 0.244 dal leader. Il giapponese, accede così agilmente alla Q2 che si terrà domani. Terza posizione per Angel Piqueras, compagno di squadra del nipponico, con il tempo di 2.03.591.Quarto Dennis Foggia (CFMOTO Valresa Aspar Team) caduto nei minuti conclusivi a causa di un contatto con Adrian Fernandez. L'italiano riesce comunque ad accedere alla Q2 con un ottimo crono (2.

