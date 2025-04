Sondrio tamponamento a catena in via Tonale | ferita una 27enne

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile, lungo via Tonale a Sondrio. Intorno alle 17:30, tre auto – tutte provenienti da ovest – sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. La dinamica è apparsa subito chiara: una Volvo XC40 si era fermata per attraversare la corsia.

