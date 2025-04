Ndoye sulle voci di mercato | Addio Bologna? Non si sa mai Ecco come sono cambiate le cose rispetto a Thiago Motta

Dan Ndoye, attaccante del Bologna, sull'emittente elvetica RMC, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione rivolgendosi anche al mercato. LE PAROLE – «Mi auguro di avere un'altra occasione l'anno prossimo, vorrei sbloccarmi anche in Europa. Le voci di mercato? Sono felice a Bologna, ma nel calcio non si sa mai»

