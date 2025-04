Ilgiorno.it - Brescia, incidente al monte Maddalena: morto motociclista di 61 anni

, 11 aprile 2025 – Ancora una vittima della strada nelno, dove attorno alle 16 di oggi, giovedì 11 aprile, un violento scontro tra un’automobile e uno scooter ha causato la morte di un undi 61. I fatti sono accaduti in una delle zone più amate di: il, dove molte persone sono salite grazie al bel tempo e alle temperature miti. La tragedia si è consumata lungo i tornanti della, in via San Gottardo, non distante dal punto in cui si imbocca il sentiero 5. Soccorsi inutili Le persone presenti sul luogo dei fatti hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112, che ha contattato le forze dell’ordine e la Soreu Alpina di Bergamo, che sul posto ha inviato un’auto con medico a bordo e un’ambulanza diSoccorso.