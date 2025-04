Tvplay.it - Nuova partnership per la Lega Serie A: accordo strategico con la National Italian American Foundation

Leggi su Tvplay.it

LaA sta lavorando attentamente per migliorare la sua immagine e il suo prodotto sia in Italia che specialmente all’estero.Questa sera comincia ufficialmente il 32esimo turno diA e si riparte subito con Udinese Milan che servirà specialmente ai rossoneri per lavorare in chiave Europa. Ottenere un posto tra le prime posizioni è molto dura ma la squadra di Sergio Conceicao ci proverà fino alla fine. Intanto laA negli ultimi mesi ha lavorato con costanza per migliorare il proprio brand e ha confermato unacollaborazione.per laA:con la– Foto Ansa –ANel corso del 50esimo anniversario della NIAF è stata annunciata latra laA e la NIAF,collaborazione che rafforzerà imi culturali e sportivi tra Italia e la comunità italoa negli Stati Uniti d’America.