Lanazione.it - Apre “ColMare” a Marina di Pisa: il locale del bagnino di MasterChef punta sul pesce

di, 11 aprile 2025 - Dai banchi diai fornelli di un nuovo ristorante sul litoraleno. Giulio Valtriani, noto come il "del Grecale", torna protagonista, ma questa volta lontano dalle telecamere. È lui, infatti, l’anima e il volto in cucina di, il nuovo ristorante inaugurato in via Padre Agostino da Montefeltro 24/A, nel cuore didi. Valtriani, originario di Cascina, è stato tra i primi dieci aspiranti cuochi a ottenere il grembiule bianco nell’edizione 2025 del talentItalia, dove è stato il secondo eliminato della quattordicesima stagione. Ma il percorso tra i fornelli, per lui, non si è interrotto: anzi, si è trasformato in un progetto concreto, che unisce passione, ricerca e identità del territorio. "" nasce con l’intento di raccontare il mare in una nuova forma, fondendo innovazione e tradizione.