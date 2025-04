Anteprima24.it - Incendio a Caivano, l’Arpac: “Bassi livelli di diossine”

Tempo di lettura: 2 minutiSono inferiori rispetto ai valori di riferimento ididopo l’scoppiato in una industia chimica di. I risultati relativi al primo campionamento eseguito dalnell’arco di 24 ore nei giorni 9-10 aprile nei pressi del luogo dell’scoppiato nell’area Asi di-Pascarola lo scorso 9 aprile, indicano una concentrazione inferiore al valore di riferimento. L’eventuale svolgimento di un programma di prelievi sui terreni impattati, si spiega in una nota, dalla ricaduta degli inquinanti emessi in conseguenza dell’verrà valutato sulla base dell’evoluzione del quadro dei risultati disponibili. Sulla base delle informazioni finora acquisite dai Vigili del Fuoco l’si sarebbe sviluppato nel corso del travaso di un’autobotte di acetone al serbatoio dell’impianto; si tratta di un solvente tra l’altro utilizzato per prodotti cosmetici.