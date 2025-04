Italia viva mette il volto di De Gasperi sulla tessera 2025

"Abbiamo scelto di mettere sulla tessera di Italia viva per il 2025 il volto di Alcide De Gasperi", dice Matteo Renzi aprendo il tesseramento al partito. In conferenza stampa al Senato l'ex premier ha quindi spiegato le "ragioni fondamentali" che hanno spinto la sua forza politica a scegliere il fondatore della Democrazia cristiana come front man. "Lo abbiamo scelto non in nome di una tradizione identitaria, perché in Italia viva convivono storie molto diverse - ha detto il senatore di Scandicci - come quando il Pd lo fece con Enrico Berlinguer e tanti cattolici democratici furono orgogliosi, perché in quella fase era un richiamo morale e politico a un leader che ha segnato la storia del Paese". Poi, ha proseguito, "lo abbiamo scelto perché il dibattito sulle istituzioni europee è stato particolarmente debole.

