Sololaroma.it - Getafe-Las Palmas, il pronostico de LaLiga: azzardo da combo e doppia chance

Sarà il match tra Valencia e Siviglia, in programma alle ore 21, ad inaugurare la trentunesima giornata de, che si chiuderà poi lunedì 14 aprile. Tra le gare che si svolgeranno invece domani, alle ore 16.15, al Coliseum Alfonso Perez si affronterannoe Las.I padroni di casa si presenteranno a questo appuntamento dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Valladolid, che ha permesso di rialzare immediatamente la testa dopo il ko rimediato con il Villarreal. Nonostante la sconfitta con il Submarino Amarillo, ilsi sta ben comportando in questa fase della stagione, con tre successi nelle ultime quattro gare che mantengono vive le speranze di chiuder nella parte sinistra della classifica.Per quanto riguarda invece il Las, la situazione di classifica impone un cambio di marcia in queste ultime giornate per evitare lo spettro della retrocessione.