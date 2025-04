Liberoquotidiano.it - I Legnanesi tornano con I Promossi sposi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il titolo del loro prossimo spettacolo è un omaggio al teatro Manzoni, luogo dovedopo 60 anni. Ihanno voluto evidenziare questo grande ritorno con una piece dal titolo I, un intreccio curioso e misterioso che anella le vite di Teresa, Giovanni e Mabilia, e che divertirà il pubblico. Il dialetto è il loro tocco distintivo: “Cerchiamo di mantenere in vita storia e tradizioni – dice Antonio Provasio in arte la Teresa – Il nostro parlare è un po' ostico se pensiamo al napoletano o al romanesco, così abbiamo cercato di modernizzarlo un po', rispetto alle passate edizioni, ma senza sradicare le nostre radici. L'impronta è fondamentale pur adeguandola ai tempi moderni. E' incredibile che pur parlando il legnanese, negli ultimi 4 anni, siamo riusciti a portare in sala oltre 150mila persone”.