Today.it - Arrestato in Spagna Simba La Rue: sarà estradato in Italia

Leggi su Today.it

Il trapperLa Rue, alias di Mohamed Lamine Saida, è statodai carabinieri inin esecuzione di un ordine di carcerazione per un cumulo pene di quasi otto anni dopo che sono passate in giudicato due sentenze per i processi sulle aggressioni legate alla faida con il trapper.