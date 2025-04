Ilnapolista.it - Rabiot: «Mia madre è anche uno scudo per me, nel match contro il Psg è stata attaccata ed è normale abbia reagito»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delil Monaco, il centrocampista del Marsiglia Adrienè tornato a parlare dell’episodio al Parco dei Principi in cui lui e la sua-agente sono stati presi di mira con cori e striscioni offensivi.: «Mianelil Psg èed è»L’ex Juve ha quindi colto l’occasione per specificare il ruolo che ha suaVeronique:«Ho scelto di lavorare con mia, lei èunoper me. Si occupa di ciò che accade di extra-sportivo e parla alla stampa quando è necessaria. Per l’episodio nelil Psg, èlei ad essere, èche reagisca. È così che il nostro modo di lavorare procede bene. Mi ha sempre protetto dicendomi di fare quello che sapevo fare sul campo.