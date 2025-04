F1 GP Bahrain | McLaren domina il venerdì Ferrari poco convincente

Leggi su Sportface.it

Sulla pista del Sakhir si aprono le danze del Gran Premio deldi F1, con le prime due sessioni di prove libere in scena nella giornata di. Le FP1, disturbate dalla polvere e dal caldo, hanno visto Lando Norris ottenere la prima posizione. Secondo tempo per Pierre Gasly, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in terza posizione. Laanche le FP2, con Oscar Piastri che chiude davanti a tutti, portandosi dietro Lando Norris e George Russell.LE PROVE LIBERE 1La prima sessione del weekend vede protagonisti i rookie, ovvero i giovani piloti che non hanno mai corso più di tre Gran Premi di F1. Secondo il regolamento, infatti, ogni team deve dedicare almeno due sessioni ai nuovi talenti nel corso della stagione. Beganovic è sceso in pista con, mentre Red Bull e Mercedes hanno selezionato rispettivamente Iwasa e Vesti.