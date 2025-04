Scuola insegnanti di sostegno scelti dai genitori I sindacati fanno ricorso al Tar | Privatizza una figura pubblica

sindacati hanno mantenuto la promessa: il decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito che permette ai genitori di chiedere conferma del docente di sostegno dell’anno precedente è stato impugnato davanti al Tar del Lazio. Una norma pensata per garantire stabilità, continuità e fiducia nel percorso educativo di studenti, ora finisce al centro di uno scontro legale. A impugnare il decreto sono stati i sindacati della Scuola Flc Cgil, Gilda Unams e Anief. Per le sigle sindacali, il provvedimento è pericolosamente squilibrato, lesivo dei principi di trasparenza e correttezza nelle procedure di reclutamento dei docenti. Cosa prevede il decreto impugnatoLa misura, pensata come sperimentale, sarà in vigore esclusivamente per l’anno scolastico 2025/2026. Leggi su Open.online Una decisione attesa, discussa, poi accolta con sollievo da molte famiglie di studenti con disabilità. Ma ihanno mantenuto la promessa: il decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito che permette aidi chiedere conferma del docente didell’anno precedente è stato impugnato davanti al Tar del Lazio. Una norma pensata per garantire stabilità, continuità e fiducia nel percorso educativo di studenti, ora finisce al centro di uno scontro legale. A impugnare il decreto sono stati idellaFlc Cgil, Gilda Unams e Anief. Per le sigle sindacali, il provvedimento è pericolosamente squilibrato, lesivo dei principi di trasparenza e correttezza nelle procedure di reclutamento dei docenti. Cosa prevede il decreto impugnatoLa misura, pensata come sperimentale, sarà in vigore esclusivamente per l’anno scolastico 2025/2026.

Insegnanti di sostegno precari scelti dalle famiglie degli alunni con disabilità, qual è il senso? Anief conferma i ricorsi al TAR. Conferma del docente di sostegno scelto dalle famiglie: in arrivo il decreto ministeriale. Docenti di sostegno scelti dai genitori, è scontro tra famiglie e sindacati: «I bisogni degli studenti più importanti dei diritti di graduatoria. Il doppio cortocircuito sui prof di sostegno: che cosa sta succedendo. Docenti di sostegno scelti con l’indice di gradimento delle famiglie. Barbacci (Cisl): attacco ai diritti di insegnanti e alunni, si va in tribunale. Docenti di sostegno scelti dalle famiglie, ‘è incostituzionale’: l’Anief avvia ricorsi. Ne parlano su altre fonti

Continuità degli insegnanti di sostegno, i sindacati fanno ricorso - Ok dell'Osservatorio per l’inclusione scolastica al decreti che danno attuazione ai percorsi di specializzazione per il sostegno didattico per chi ha conseguito un titolo all'estero o per chi insegna ... (vita.it)

Insegnanti di sostegno: ecco cosa cambia per le famiglie - Insegnanti di sostegno, cambia davvero qualcosa per le famiglie? Sembra proprio che ci sarà una svolta per le famiglie interessate. (vitadamamma.com)

Insegnanti di sostegno. Il ministero amplia la platea. I corsisti: scelta iniqua - Arriva anche a Brescia la protesta degli insegnanti di sostegno specializzati e specializzandi che si sono mobilitati in ... (msn.com)