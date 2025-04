Ilgiorno.it - Santo Stefano verso l’elezione del sindaco. Paola Rossi sfida Mauro Bonfanti

Lodigiano (Lodi), 11 aprile 2025 – Saràla candidata che, al momento, lancerà il guanto dinella corsa alla carica diLodigiano in vista delle elezioni del 25 e 26 maggio pmo, dopo il commissariamento in seguito alle dimissioni di massa dei consiglieri di minoranza il 24 febbraio scorso, che hanno fatto cadere automaticamente ilMarinella Testolina. Il termine ultimo per la consegna delle liste sarà a ridosso del 25 aprile pmo e dunque tutto è ancora aperto per la discesa in campo di possibili altre liste (per esempio l'ex primo cittadino Testolina si era detta possibilista a ripresentarsi, ma in questa fase non ha ancora fatto sapere nulla circa le sue intenzioni). Intanto, ieri,(che già faceva parte della giunta Testolina, poi dimessasi in contrasto con la sindaca) ha sciolto le riserve e scenderà in campo con la compagine "Il Bene Comune" che avrà come candidato viceLuca Foletti.