Vox Humana e scuola Bonamici in un concerto alla basilica di San Piero a Grado

Pisa 11 aprile 2025- Sabato 12 aprile 2025 alle 21,15 nella splendida cornice delladi S., l’Associazione Culturale Voxin collaborazione con ladi Musica “G.” presenta lo Stabat Mater di Karl Jenkins in una versione per coro da camera, voce solista ed ensemble strumentale. Sarà l’occasione per ascoltare per ascoltare ancora una volta, dopo le partecipate rappresentazioni dello scorso anno, una delle più suggestive opere di ispirazione sacra del compositore inglese, considerato tra i massimi viventi, insignito dRegina Elisabetta II con l’Ordine dell’Impero Britannico per meriti artistici e l’eccezionale servizio resomusica classica.Partendo dal testo latino della sequenza cristiana in cui si medita sui dolori di Maria ai piedi della croce, l’autore ha utilizzato testi in lingua originale anche profani di diverse culture, tutti accomunati dal tema dell’esplorazione della sofferenza umana; il risultato è un’opera potente dal profondo impatto emotivo in cui la forza della musica, intrisa di contaminazioni etniche, sembra voler affermare l’universalità del dolore e della ricerca di consolazione.