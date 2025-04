Anteprima24.it - La Rummo vince e convince: contro i Campi Flegrei finisce 53-42

Tempo di lettura: 2 minutiGrandissima vittoria per laBenevento nello sdiretto con. Il recupero della sedicesima giornata delonato di Serie C termina 53-42 a favore delle beneventane che si prendono il quarto posto in attesa dell’ultimo turnoYoung Caserta.Partita molto equilibrata, con tre periodi su quattro che si chiudono in paritá, ma la scossa decisiva arriva nel secondo quarto. 14-3 il parziale piazzato da Muscetta e compagne che subiscono il primo punto a 50 secondi dalla fine del quarto, a dimostrazione di una grandissima difesa messa in campo per tutti i 40’ di gioco.Top scorer di serata Daniela Gomez con 18 punti, mentre Muscetta e Ten ne mettono a referto rispettivamente 13 e 12. Da elogiare l’atteggiamento di tutto il gruppo squadra, capace di lottare soprattutto in difesa per tutta la partita, ottenendo una vittoria grandiosa.