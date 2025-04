Sequestra gli iPad alle figlie la polizia inglese li localizza e arresta la donna per furto | “Assurdo”

furto da parte di un uomo la cui identità non è stata rivelata. La polizia ha avviato un'attività di ricerca dei dispositivi localizzandoli a casa della mamma della 50enne. La donna è stata arrestata e messa in cella per sette ore: "Sono riusciti a mandare una volante anche a scuola dei miei figli per una segnalazione di furto completamente falsa" Leggi su Fanpage.it Alla base di tutto una denuncia di un possibileda parte di un uomo la cui identità non è stata rivelata. Laha avviato un'attività di ricerca dei dispositivindoli a casa della mamma della 50enne. Laè statata e messa in cella per sette ore: "Sono riusciti a mandare una volante anche a scuola dei miei figli per una segnalazione dicompletamente falsa"

Sequestra gli iPad alle figlie, la polizia inglese li localizza e arresta la donna per furto: "Assurdo".

