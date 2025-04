Piccolo aereo si schianta lungo una strada in Florida

Roma, 11 aprile 2025 - Un piccolo aereo si è schiantato stamane lungo una strada trafficata appena fuori dall'aeroporto di Boca Raton, in Florida, trasformandosi in una palla di fuoco. Lo ha riferito la Cnn citando la polizia. Non è chiaro quante siano le vittime e le persone coinvolte nell'incidente. L'aereo era un Cessna 310, un piccolo aereo bimotore, secondo i dati di FlightRadar24.

