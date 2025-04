Quotidiano.net - Lucio Corsi domina la classifica album con "Volevo essere un duro"

Con l'uscita in formato fisico del suoun(stesso titolo del brano portato al festival di Sanremo),- che tra un mese sarà impegnato all'Eurovision Song Contest - conquista la vetta delladeglie anche quella dei cd, vinili e musicassette più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Scivola al secondo posto, il rapper Artie5ive con l'Labellavita, che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Rimane sul podio Olly con Balorda Nostalgia (il brano che dà il nome all'e che gli ha regalato la vittoria a Sanremo primeggia ancora tra i singoli). Seguono due new entry: Galactico dei Baustelle, disco ispirato alla California degli anni Sessanta e che rappresenta una nuova esplorazione sonora per la band, al quarto posto, e Viscerale di Mezzosangue al quinto, il lavoro di inediti arrivato dopo le collaborazioni con Ultimo sul brano Diluvio Universale e la ripubblicazione di Musica Cicatrene.