"I ragazzi sono in giro" di Ligabue in versione news mix radio edit.

Ligabue, pubblicato originariamente nel 1995, è in radio nell'inedita versione "I ragazzi sono in giro (new mix radio edit)" (Warner Music Italia), realizzata in occasione del trentennale dell'album "Buon Compleanno Elvis".In attesa dell'uscita di "Buon Compleanno Elvis 1995-2025", da oggi è disponibile in digitale l'EP "I ragazzi sono in giro" contenente le nuove versioni New Mix, Naked + Tales e Demo.Il 18 aprile usciranno le prime versioni fisiche di "Buon Compleanno Elvis 1995-2025", un'opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995 su etichetta Warner Music Italia: Naked + Tales (l'edizione spogliata del disco con le versioni riviste in chiave intima, accompagnate da un racconto audio traccia per traccia), New Mix (nuovi mix e nuovi edit a cura di Tommaso Colliva), Demos & Rarities (inediti, demo e versioni alternative) e Nei teatri '24 (8 tracce di "Buon Compleanno Elvis" eseguite durante l'ultimo tour nei teatri di Luciano "Ligabue in teatro – Dedicato a noi").

