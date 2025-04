Bergamonews.it - EdufinDay, gli studenti di Bergamo a lezione di economia e finanza con Intesa Sanpaolo

Si è svolta a, nella sede della direzione regionale Lombardia Nord di, la 1ª edizione di, la giornata dedicata ai temi diper glidelle classi quarte e quinte degli istituti superiori della città e della provincia di.Il progetto nasce per consolidare e ampliare le conoscenze in ambito finanziario degliche fruiscono della formazione su questi temi erogata durante l’anno scolastico dall’associazione Manager4Education.I ragazzi sono stati coinvolti in una prima parte di approfondimento con gli specialisti disulle tematiche di carattere economico – finanziario di maggiore attualità e la gestione portafogli clienti, mentre nella seconda si sono sfidati in un hackaton affiancati dai tutor di Manager4Education e di: nei panni del ‘Gestore’ ad ognuno dei cinque gruppi è stato assegnato un cliente ideale con l’obiettivo di costruire una consulenza a 360 gradi e soddisfare i suoi bisogni finanziari, di previdenza e assicurativi.