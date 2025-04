Tredici Pietro ecco il primo album

primo album di Tredici Pietro. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, lo hanno incontrato durante il suo instore a Bologna.fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Tredici Pietro, ecco il primo album Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito “Non guardare giù”, ildi. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, lo hanno incontrato durante il suo instore a Bologna.fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo

Tredici Pietro presenta il suo nuovo album e prende le distanze da papà Gianni Morandi: "Due mondi diversi". Sanremo 2025, l'ascolto delle canzoni: Fedez intimo, Elodie da hit, Giorgia super pop. Chi farà fiasco. Ilary Blasi posta il suo primo TikTok: il risultato è esilarante. Tredici Pietro: «Il cognome Morandi? Più un vantaggio che uno svantaggio».

