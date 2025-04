Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: alle 19.00 le pre-qualifiche, Bagnaia vuole avvicinarsi a Marc Marquez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F113.30 E17.0018.38 Dopo una FP1 disputata sotto la luce del sole, ora sono i riflettori a farla da padrone, con condizioni meno torride di prima.18.35 Ci attende un’ora di turno davvero fondamentale per il prosieguo del weekend, sia per vedere chi ha trovato il giusto set-up, sia per vedere i 10 che eviteranno la Q1 domani.18.30 Buongiorno e bentornati a Lusail tra 30 minuti esatti prenderanno il via le pre-del GP del! 15.38 Primo turno che conferma comesarà il punto di riferimento anche a Lusail e tutti gli altri dovranno rincorrerlo. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 19.00 per le pre-. Grazie e buon proseguimento di giornata!15.