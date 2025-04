Sololaroma.it - Mercato Roma, un occhio al futuro: prese informazioni su Cissé

È unache non può inevitabilmente concentrarsi solo sul campo, benché l’imminente derby contro la Lazio, cruciale per la corsa al 4° posto, abbia priorità assoluta nella testa di tutto l’ambiente. Dietro le quinte però si muovono i fili di un club chiamato a dei cambiamenti, con Ranieri che lascerà spazio ad un successore probabilmente individuato ma ancora tenuto nascosto e con unda impostare in maniera intelligente. Ciò vuol dire giocatori pronti ma anche unal, indispensabile se condizionati dai paletti del settlement agreement.È con questo spirito che, come riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, i giallorossi hanno presosu Djaoui, uno dei tanti talentini che il Rennes coltiva in casa propria. Il classe 2004, cresciuto nell’academy del club rossonero e protagonista con la squadra B nella prima parte di stagione, ha esordito in prima squadra il 2 febbraio nella vittoria contro lo Strasburgo, e da lì si è guadagnato la maglia da titolare 7 volte sulle 8 partite successive.