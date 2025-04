Lettera43.it - L’ipocrisia del via libera alle scommesse sportive mentre scoppia un nuovo scandalo

Realtà parle. Proprio nei giorni in cui si approssima il ritorno dellealla piena legittimità comunicativa, giungono notizie di unfilone d’indagine che colpisce calciatori in attività a causa del loro vizio di scommettere. Un tempismo tragico, per chi in questi mesi si è battuto con l’obiettivo di eliminare il divieto di pubblicità dellevoluto dal Decreto Dignità dell’estate 2018. Tanta fatica per riverniciare l’immagine dello sport betting, per rimarcarne gli aspetti positivi (che, in realtà, non vanno oltre la generosa iniezione di risorse in un mondo dello sport sempre più in difficoltà nel procurarsele), ed ecco che salta fuori una nuova inchiesta giudiziaria dedicatarelazioni pericolose fra calciatori e mondo delle gioco d’azzardo. Ma potete giurarci: è soltanto un incidente di percorso, l’ennesimo.