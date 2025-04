Dazi Trump Schlein | Ue rimanga unita no a trattive bilaterali

Schlein chiede che l’Ue rimanga unita davanti a un’ipotesi di trattativa con gli Stati Uniti per i Dazi. “Penso che sia fondamentale che l’Unione europea negozi unita. Attenzione a non dare a Trump l’impressione che ci sia disponibilità a una trattativa bilaterale. Le trattative bilaterali rischiano di dividere l’Europa e farci trovare tutti più fragili. E’ importante che l’Europa sia unita e reagisca insieme”, ha affermato la segretaria del Pd parlando dal Salone del Mobile di Milano. “Quando si ha un Paese alleato dal dopoguerra bisogna avere il coraggio di dire basta, ‘ti stai sbagliando’. Abbiamo visto un governo che, nell’incapacità di reagire alle provocazioni, non è stato in grado di contraddire Trump facendo trovare il Paese inprepararto a queste sfide”, ha aggiunto la leader dem in vista della visita di Giorgia Meloni a Washington. Lapresse.it - Dazi Trump, Schlein: “Ue rimanga unita, no a trattive bilaterali” Leggi su Lapresse.it Ellychiede che l’Uedavanti a un’ipotesi di trattativa con gli Stati Uniti per i. “Penso che sia fondamentale che l’Unione europea negozi. Attenzione a non dare al’impressione che ci sia disponibilità a una trattativa bilaterale. Le trattativerischiano di dividere l’Europa e farci trovare tutti più fragili. E’ importante che l’Europa siae reagisca insieme”, ha affermato la segretaria del Pd parlando dal Salone del Mobile di Milano. “Quando si ha un Paese alleato dal dopoguerra bisogna avere il coraggio di dire basta, ‘ti stai sbagliando’. Abbiamo visto un governo che, nell’incapacità di reagire alle provocazioni, non è stato in grado di contraddirefacendo trovare il Paese inprepararto a queste sfide”, ha aggiunto la leader dem in vista della visita di Giorgia Meloni a Washington.

