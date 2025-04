L’importanza del data entry e dell’analisi territoriale nella lotta alle frodi assicurative

Leggi su Ildenaro.it

Dallo Studio legale associato Vizzino (avvocati Riccardo Vizzino, AntoD’Alto, Emma Vizzino, M. Francesca Sessa – mail [email protected] mail; pec: [email protected] ) con la partecipazione di Ernesto Recano (Responsabile Antifrode Azinfocollection) e Adriano J. Spagnuolo Vigorita, giurista, saggista, abilitato all’avvocatura) riceviamo e pubblichiamodelle indagini privateOgni anno, il sistema assicurativo è chiamato a gestire un numero elevato di denunce per sinistri, alcune delle quali, purtroppo, sollevano dubbi circa la loro veridicità. Dietro molte di queste richieste si nascondono pratiche di intermediazione illecita, procuratori non autorizzati e, in alcuni casi, professionisti compiacenti. Si presentano spesso ricorsi per danni, talvolta per conto di soggetti ignari o scarsamente consapevoli, sfruttando la previsibile inclinazione delle compagnie a preferire una risoluzione stragiudiziale piuttosto che un lungo contenzioso.