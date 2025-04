Screenworld.it - Una ragazza alla moda, in arrivo una nuova edizione per il 50esimo anniversario

Il 29 aprile arriverà finalmente ladi Una, una delle pietre miliari dello shojo manga, firmata da Waki Yamato, una delle più importanti rappresentanti del Gruppo 24. Un’opera intramontabile, che ha ispirato la serie anime di successo Mademoiselle Anne, andata in onda sulle TV italiane negli anni Ottanta e tornata recentemente disponibile in forma restaurata su Anime Generation, e ben due film reboot proiettati nelle sale cinematografiche giapponesi. Una serie affascinante e coinvolgente, richiesta a gran voce da lettori e lettrici, che finalmente sta per tornare in unapreziosa veste. Star Comics porta in libreria, fumetteria e negli shop online Una50th Anniversary Edition, unacompleta in 4 volumi di grande formato che celebra i 50 anni dprima pubblicazione in patria sulle pagine della rivista Shojo Friend di Kodansha.