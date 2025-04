Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 18:10

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellain apertura la A1Napoli per chi viaggia verso Napoli segnaliamo code per traffico intenso tra il nodo A1 A24Teramo è il bivio per la diramazioneSud più avanti sempre verso Napoli si sono formate code tra Valmontone e Colleferro per un incidente chiusa l'uscita Colleferro per chi proviene dain alternativa si consiglia di uscire a Valmontone e proseguendo ancora in A1 direzione Napoli altre cose nei pressi dello svincolo di Anagni per un incidente avvenuto questa mattina ancora in fase di ripristino ora il raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente tra Trionfale Castel Giubileo più avanti per traffico intenso System coda tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna per traffico si rallenta traFiumicino Ostiense poi code a tratti tra Laurentina Tuscolana andiamo sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico tra la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dalla capitale sulla Colombo code Mezzocammino via di Acilia verso il litorale andiamo ora sulla Pontina verso Latina si rallenta tra via dei rutuli e Aprilia chiudiamo con il trasporto ferroviario ancora sospesa la circone sulla lineaPescara traPrenestina e Bagni di Tivoli a causa di un guasto tecnico e treni regionali subiscono ritardi limitazioni di percorso e cancelni attive corse con bus trae Tivoli è tutto per il momento d'arianna croceata l'infomobilità appuntamento a più tardi un servizio della