Bayern Monaco-Borussia Dortmund il pronostico Der Klassiker | combo GOAL e Kane verso il titolo

Non avrà il fascino e la tensione di uno scontro al vertice come successo più di una volta negli ultimi anni, ma il Derresta una delle partite più sentite in Germania, ed è proprio lì che la concentrazione del paese sarà nella 29ª giornata di Bundesliga. Gara in programma sabato 12 aprile, alle 18:30, nella gloriosa Allianz Arena, tra uned unche, reduci entrambe dalle sconfitte di Champions League contro Inter e Barcellona, cercano punti pered Europa.Sicuramente tosto da digerire e un po’ inaspettato l’1-2 subito martedì sera dae compagni per mano della banda di Inzaghi, che si è costruita un vantaggio importante in vista della gara di ritorno a San Siro. Prima di pensarci però, ilvuole aggiudicarsi Dersia per sottolineare, ancora una volta, la propria supremazia sul, sia per mantenere o incrementare il vantaggio di 6 punti che ha sul Bayer Leverkusen secondo in classifica, e tornare finalmente ad alzare al cielo il Meisterschale.