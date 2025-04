Regionali Campania Renzi | Fico? Non mettiamo veti chi sta con Italia Viva vince

Renzi non mette veti in vista delle elezioni Regionali in Campania. “C’è un veto di Iv sul nome di Roberto Fico? Noi non abbiamo mai posto veti, semmai li abbiamo subiti”, ha detto il leader di Italia Viva durante una conferenza stampa al Senato. “Chi si ferma ai veti ha un approccio adolescenziale alla politica. Nella scelta di un candidato non si parte dai nomi, questi sono frutto di un percorso. Si può scegliere un esponente del Movimento Cinque Stelle, del Partito democratico, di Italia Viva ma sono frutto di un confronto e di un percorso. Piuttosto mi chiedo dove sia il luogo di discussione”, ha aggiunto. “Non so chi sarà il prossimo presidente della Campania ma chi sta con Italia Viva vince. Basilicata e Liguria dimostrano la stessa cosa”. Lapresse.it - Regionali Campania, Renzi: “Fico? Non mettiamo veti, chi sta con Italia Viva vince” Leggi su Lapresse.it Matteonon mettein vista delle elezioniin. “C’è un veto di Iv sul nome di Roberto? Noi non abbiamo mai posto, semmai li abbiamo subiti”, ha detto il leader didurante una conferenza stampa al Senato. “Chi si ferma aiha un approccio adolescenziale alla politica. Nella scelta di un candidato non si parte dai nomi, questi sono frutto di un percorso. Si può scegliere un esponente del Movimento Cinque Stelle, del Partito democratico, dima sono frutto di un confronto e di un percorso. Piuttosto mi chiedo dove sia il luogo di discussione”, ha aggiunto. “Non so chi sarà il prossimo presidente dellama chi sta con. Basilicata e Liguria dimostrano la stessa cosa”.

