Cina annuncia dazi zero zone franche per le imprese straniere | la risposta a Trump

Cina apre: se Donald Trump impone dazi commerciali per "rendere nuovamente grande l'America", Xi Jinping punta sulle Ftz (Free Trade zones) senza dazi per attirare capitali stranieri.Uno dei simboli di tale apertura è Lingang, una nuova zona franca vicino Shanghai, come simbolo della sua apertura economica: zero dazi, incentivi fiscali per gli investimenti stranieri, semplificazioni doganali e hub industriale high-tech.La Free Trade zone di LingangLa Cina cerca di rafforzare i rapporti con l'Europa, approfittando del gelo transatlantico, e si prepara a firmare nuovi accordi economici con i paesi del Sud-Est asiatico. L'obiettivo è chiaro: rispondere al protezionismo statunitense con una globalizzazione cinese rinnovata. Per quanto l'Italia si sia ritirata dalla Via della Seta, Pechino continua a corteggiare anche le imprese del Bel Paese.

