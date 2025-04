Alonso il volante della Aston Martin si stacca in piena curva e lo riattacca al volo Video

Alonso pensava di averle viste tutte in Formula 1, gli mancava il distacco del volante in curva.Il volante dell’Aston Martin di Alonso si è staccato in curvaDurante la seconda sessione di prove libere, il pilota spagnolo è dovuto tornare ai box dopo due giri perché il volante della sua Aston Martin non era stato regolato correttamente. Per provare a resettarlo, Alonso è riuscito a sganciarlo prima di tornare ai box. I suoi ingegneri via radio gli urlavano: «Cambia il volante, c’è un problema col volante. Sta uscendo!».I meccanici hanno lavorato più di mezz’ora per sostituirlo; il team ha annunciato: «Abbiamo un problema al volante che stiamo cercando di risolvere. Dopo un’indagine, stiamo cambiando delle parti dello sterzo».A 25 minuti dalla fine delle prove, racconta As, il pilota è stato in grado di tornare sull’asfalto e completare un programma molto ridotto. Ilnapolista.it - Alonso, il volante della Aston Martin si stacca in piena curva e lo riattacca al volo (Video) Leggi su Ilnapolista.it Se Fernandopensava di averle viste tutte in Formula 1, gli mancava il distacco delin.Ildell’disi èto inDurante la seconda sessione di prove libere, il pilota spagnolo è dovuto tornare ai box dopo due giri perché ilsuanon era stato regolato correttamente. Per provare a resettarlo,è riuscito a sganciarlo prima di tornare ai box. I suoi ingegneri via radio gli urlavano: «Cambia il, c’è un problema col. Sta uscendo!».I meccanici hanno lavorato più di mezz’ora per sostituirlo; il team ha annunciato: «Abbiamo un problema alche stiamo cercando di risolvere. Dopo un’indagine, stiamo cambiando delle parti dello sterzo».A 25 minuti dalla fine delle prove, racconta As, il pilota è stato in grado di tornare sull’asfalto e completare un programma molto ridotto.

