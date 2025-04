Futura 2025 al via a Milano la campagna della Cgil per i referendum di giugno

Milano Futura 2025, l’iniziativa della Cgil che lancia la campagna di promozione dei referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. L’evento intende avere un ampio respiro nazionale e non solo, per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Dopo l’introduzione di venerdì 11 aprile, sabato 12 ci saranno infatti collegamenti con 120 piazze italiane ed europee (Parigi, Bruxelles e Barcellona). A confrontarsi sull’importanza e sui quesiti dei referendum, così come su temi quali la sicurezza sul lavoro e i salari, ci saranno diversi rappresentanti del mondo sindacale e della società civile. Tra questi il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, quello della Uil Pierpaolo Bombardieri, il presidente di Acli Emiliano Manfredonia, il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury e il giurista e costituzionalista Gustavo Zagrebelsky. Lettera43.it - Futura 2025, al via a Milano la campagna della Cgil per i referendum di giugno Leggi su Lettera43.it Ha preso il via a, l’iniziativache lancia ladi promozione deisu lavoro e cittadinanza dell’8 e 9. L’evento intende avere un ampio respiro nazionale e non solo, per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Dopo l’introduzione di venerdì 11 aprile, sabato 12 ci saranno infatti collegamenti con 120 piazze italiane ed europee (Parigi, Bruxelles e Barcellona). A confrontarsi sull’importanza e sui quesiti dei, così come su temi quali la sicurezza sul lavoro e i salari, ci saranno diversi rappresentanti del mondo sindacale esocietà civile. Tra questi il segretario generaleMaurizio Landini, quelloUil Pierpaolo Bombardieri, il presidente di Acli Emiliano Manfredonia, il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury e il giurista e costituzionalista Gustavo Zagrebelsky.

