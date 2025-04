Panorama.it - La Formula 1 sbarca in Bahrain. Ferrari: la rinascita in 5 punti

I primi tre Gran Premi sono stati disastrosi per leanche se a Suzuka, in Giappone, si è visto qualcosa di meglio e le Rosse si sono avvicinate alla McLaren e alla Red Bull. Adesso il circo dellaine nonostante la classifica del campionato Mondiale sia già molto penalizzante per le Rosse ci sono motivi per sperare che sia il Gran Premio della. Nelle prove libere di venerdì le Mc Laren sono ancora davanti a tutti, ma subito dietro c’è ladi Leclerc (quarto posto) preceduta dalla Mercedes di Russel. L’impressione è che l’unico posto in palio sia il terzo del podio, perchè i primi due, a meno di sorprese clamorose, saranno ancora delle Mc Laren di Norris e PIastri. Ma la gara spesso smentisce le indicazioni delle prove e il Bahrein è un circuito fortunato per la