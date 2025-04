Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Lucio Corsi guadagna la vetta degli album

In attesa di salpare all’Eurovision Song Contest, dove sarà il rappresentante dell’Italia,si prende lanellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 4 a giovedì 10 aprile 2025. Nei singoli resiste invece Olly con Balorda nostalgia. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoliLe prime due posizione dei singoli sono rimaste intatte: dopo Balorda nostalgia di Olly, alla #1 per la nona settimana consecutiva, resiste infatti alla #2 Giorgia con La cura per me. Al contrario, sale alla #3 Sogno americano di Artie 5ive (+1). Di conseguenza perde una posizione Achille Lauro con Incoscienti giovani. Stabili alla #5 i ComaCose con Cuoricini, mentre i The Kolors avanzano alla #6 con Tu con chi fai l’amore (+1). Battito di Fedez è alla #7 (-1), seguito da Fw/ss25 (Freestyle) di Artie 5ive (=), Chiamo io chiami tu di Gaia (+3) e Fuorilegge di Rose Villain (-1).