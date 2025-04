Secoloditalia.it - Malafede a sinistra: tace sul socialista Sanchez in Cina in piena guerra dei dazi, ma sbraita su Meloni ricevuta da Washington

Tutti “distratti” a intermittenza a. Tutti doppiopesisti. Doppio standard avanti tutta. Nessuno che si sia risentito della visita del premierspagnolo Pedroal presidente cinese Xi Jinping incommerciale sue contro. A che titolo è andato? Aveva un mandato europeo? No. Allora, non c’è pericolo che “divida l’Europa”, trattando con uno dei protagonisti dell’escalation commerciale che sta inguaiando il mondo intero? Tutto. Non abbiamo sentito una Elly Schlein commentare la visita del premier di centroa Pechino. Non abbiamo visto un Bonelli in allarme. Non abbiamo osservato reazioni inconsulte da parte di Parigi, così imbufalita, di contro, per la visita del premierche saràdal presidente Trump. Ma come, le opposizioni hanno fatto una testa così sulla negoziazione diche andrà negli Usa con la “benedizione” di molti leader europei, di Politico (“la migliore negoziatrice possibile”); e poi tacciono sull’iniziativa individuale spagnola? Macron non ha nulla da dire sul suo omologo iberico? Strani silenzi, consueti doppiopesismi.