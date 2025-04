Oasport.it - F1, McLaren apparecchia la doppietta in Bahrain. Ferrari nel gruppo, senza brillare

La prima giornata di prove libere a Sakhir, quarta tappa del Mondiale 2025 di F1, è entrata a far parte dell’album dei ricordi. Un caldo notevole accompagnato scuderie e piloti e nella FP1 le condizioni della pista erano tutt’altro che perfette, con 36°C in aria. Poco grip ed errori a profusione nel corso della sessione, occasione tra l’altro per sei rookie di poter avere un’idea del Circus. È il caso dello svedese Dino Beganovic al volante della Rossa.Nella FP2, nella sessione serale, i valori si sono espressi e le vetture Papaya hanno fatto capire che qui, dopo le magie di Max Verstappen in Giappone, si vuol vincere, anzi dominare. Lando Norris e Oscar Piastri hanno completato l’uno-due in vetta all’ordine dei tempi, con l’australiano a precedere di 0.154 il britannico, facendo la differenza nel secondo settore del circuito in particolare, lì dove le qualità aerodinamiche dellasono un fattore discriminante.