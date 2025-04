Piazza Affari chiude in calo scambi superiori alla media nonostante l' incertezza sui dazi

Piazza Affari ha chiuso una seduta piuttosto nervosa. Dopo un avvio in rialzo di quasi l'1% è scivolata in territorio negativo, lasciando sul campo fino all'1,2%, per poi segnare un calo finale dello 0,73% a 34.027 punti. In calo a 3,49 miliardi di euro di controvalore gli scambi, che restano comunque superiori alla media di una normale seduta. In un clima ancora di assoluta incertezza la pausa sui dazi annunciata a sorpresa due giorni fa dal presidente Usa Donald Trump passa in secondo piano mentre Washington e Pechino giocano al rialzo sulle tariffe reciproche: al 145% quelle americane e al 125% quelle cinesi. Sugli scudi Stm (+3,9%) in ritardo di un giorno rispetto al resto del settore. Nella vigilia il titolo era partito con un rialzo di oltre il 10% per chiudere poi a +1,4%. Per il produttore italo-francese di semiconduttori, che ha chiuso a 17,57 euro, sono ancora lontani gli oltre 20 euro precedenti l'annuncio sui dazi di Trump. Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in calo, scambi superiori alla media nonostante l'incertezza sui dazi Leggi su Quotidiano.net ha chiuso una seduta piuttosto nervosa. Dopo un avvio in rialzo di quasi l'1% è scivolata in territorio negativo, lasciando sul campo fino all'1,2%, per poi segnare unfinale dello 0,73% a 34.027 punti. Ina 3,49 miliardi di euro di controvalore gli, che restano comunquedi una normale seduta. In un clima ancora di assolutala pausa suiannunciata a sorpresa due giorni fa dal presidente Usa Donald Trump passa in secondo piano mentre Washington e Pechino giocano al rialzo sulle tariffe reciproche: al 145% quelle americane e al 125% quelle cinesi. Sugli scudi Stm (+3,9%) in ritardo di un giorno rispetto al resto del settore. Nella vigilia il titolo era partito con un rialzo di oltre il 10% perre poi a +1,4%. Per il produttore italo-francese di semiconduttori, che ha chiuso a 17,57 euro, sono ancora lontani gli oltre 20 euro precedenti l'annuncio suidi Trump.

Piazza Affari chiude in calo, scambi superiori alla media nonostante l'incertezza sui dazi. Borsa: Milano chiude in calo, -0,73%. Borsa, Wall Street chiude negativa: preoccupa il braccio di ferro Usa-Cina. Lunedì nero per le borse, Piazza Affari chiude a -5,18%. Piazza Affari chiude in calo, bene i titoli energetici. Wall Street chiude in forte calo. Trump: «Tratteremo con Ue, non con singoli Paesi». Giorgetti dimezza la crescita dell'Italia. Ne parlano su altre fonti

Lunedì nero per le borse, Piazza Affari chiude a -5,18% - Un lunedì nero, come il venerdì appena passato. La borsa di Milano chiude a -5,18%, la peggiore assieme a Madrid in Europa, dove la capitalizzazione è scesa oggi di altri 683 miliardi di dollari. Il c ... (msn.com)

Borsa: Milano chiude in calo, -0,73% - (ANSA) - MILANO, 11 APR - Chiusura debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,73% a 34.027 punti. (ANSA). (notizie.tiscali.it)

Piazza Affari chiude in calo: l’incertezza sui dazi americani pesa su tutto il mercato europeo - La seduta odierna di Piazza Affari ha registrato un significativo ribasso ... l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell’0,8%, raggiungendo i 37.999 punti. La discesa si deve principalmente ... (gaeta.it)