Migranti la nave Libra approda in Albania Strada Pd | Scendevano ammanettati

Da quanto si apprende, non si tratta di ospiti solo del centro per il rimpatrio di Restinco, in provincia di Brindisi, ma arriverebbero anche da altri Cpr italiani. Il trasferimento si inserisce nel quadro che segue il decreto legge del 28 marzo con cui l'esecutivo ha dato il via libera alla possibilità di far entrare nel Cpr di Gjader migranti già presenti sul territorio italiano

Arrivo della nave Libra in Albania: 40 migranti trasferiti dalla Italia a Shengjin - La nave Libra della Marina militare italiana approda in Albania con 40 migranti, segnando un cambiamento nelle politiche migratorie italiane e attivando misure di sicurezza per la loro accoglienza. (gaeta.it)

La nave Libra in Albania con a bordo 40 migranti - La nave Libra della Marina Militare è giunta in Albania, a Shengjin, con a bordo 40 migranti trasferiti dall'Italia. Le persone a bordo saranno fatte sbarcare e accompagnate dalle forze dell'ordine al ... (msn.com)

Migranti, la nave Libra con 40 a bordo è arrivata in Albania - È arrivata a Gjader (Albania), la nave Libra della Marina militare partita dal porto di Brindisi con a bordo 40 migranti. (msn.com)