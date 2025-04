Basket ultima in serie C per il CUS Pisa Cosmocare di scena a Fucecchio

Pisa, 11 aprile 2025 – Ultimo atto della stagione, per il già retrocesso CUS Pisa Cosmocare, che saluta la serie C, domenica a Fucecchio, sul campo di una Folgore, ancora in lotta per la salvezza diretta, che ha perso di misura, sabato scorso, la chance per poter accedere ai play-off. Per i gialloblù, senza più stimoli di classifica, si tratta invece dell'ultima occasione per far vedere i propri valori, contro una squadra molto motivata, al termine di una stagione da dimenticare. FOLGORE Fucecchio – Retrocessa sul campo lo scorso anno, la società biancoverde ha potuto mantenere la categoria acquisendo il titolo della Fides Livorno, da cui è arrivato il nuovo coach Marco Pistolesi, a cui è stato affidato un roster completamente rinnovato e ringiovanito. Accanto ai confermati esperti lunghi Menichetti, Gazzarrini e Tessitori, quest'ultimo con un passato in B, sono infatti arrivati da Livorno il quotato play Simone Orsini, la guardia Stefano Orsini e l'esterno Giachetti, l'esterno Calugi da Quarrata e la guardia Galligani da Altopascio.

