Papa Francesco migliora e si prepara forse alle celebrazioni di Pasqua.

AGI -prosegue la sua convalescenza e imenti continuano. L'uscita di ieri del Pontefice nella Basilica di San Pietro "dimostra che ci sonomenti sulla sua salute", sottolinea il Vaticano. Le terapie e le fisioterapie continuano: si registranomenti per quanto riguarda il quadro motorio e respiratorio, e il quadro clinico resta stazionario. Anche dall'auscultazione dei polmoni imenti sono presenti, così come nelle analisi del sangue, i cui valori restano stabili. Per l'ossigenazione, la buona notizia è l'uso ridotto dei naselli, con alti flussi utilizzati solo in modo "residuale e a fini terapeutici". Attività di governo e contatti "Era uscito per una passeggiata e poi ha espresso il suo desiderio di andare a pregare in Basilica", riferisce il Vaticano, puntualizzando che la convalescenza non significa isolamento totale.