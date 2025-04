Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6, 6-3, 2-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro annulla 4 palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Battuta vincente al centro, bene così.40-15 Palla corta vincente dell’italiano con la smorzata di rovescio.Let sulla seconda di servizio.30-15 Largo il rovescio lungolinea del n.16. Non ci si può concedere distrazioni.30-0 Stavolta la risposta di rovescio esce in lunghezza.15-0 In rete la risposta di rovescio del greco.Il greco sta giocando un po’ meglio diin questo terzo set, anche se non in maniera stellare.deve continuare ad aggrapparsi alla battuta, aspettando un’occasione sul servizio dell’avversario.2-3sparacchia via un rovescio lungolinea.40-30 Doppio fallo del n.8.40-15 Il greco trova un rovescio incrociato strettissimo. Si sta esaltando con il suo colpo storicamente più debole.30-15trova un gran rovescio lungolinea che portaall’errore di diritto.