Unlimitednews.it - Omicidio di Vittorio Boiocchi, arrestati mandanti ed esecutori

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone gravemente indiziate di essere promotori,eddell’di, ucciso a colpi d’arma da fuoco il 29 ottobre 2022 a Milano.I duemateriali sono ritenuti essere un uomo di 41 anni e un 30enne, entrambi italiani, rintracciati erispettivamente in provincia di Vibo Valentia e nella città di SvetiVlas in Bulgaria. Quest’ultimo è stato bloccato dalla Polizia bulgara dopo quattro giorni di ricerche svolte con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e su specifica attivazione della Divisione Sirene del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, che si è avvalsa del costante supporto del suo Esperto per la Sicurezza di stanza a Sofia.