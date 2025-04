Oasport.it - F1, GP Bahrain 2025: risultati e classifica FP2. Piastri il migliore, Leclerc quarto davanti ad Antonelli

Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Sakhir: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del, quarta tappa del Mondialedi F1, con le McLarena tutti. Guida l’australiano Oscar, primo in 1:30.505,al compagno di squadra, il britannico Lando Norris, secondo a 0.154.Terza piazza per il britannico della Mercedes, George Russell, a 0.527, mentre è quarta la Ferrari del monegasco Charles, che accusa un distacco di 0.540 dalla vetta. Quinto l’italiano Kimi, con la Mercedes, a 0.722.Il campione del mondo in carica, il pilota neerlandese della Red Bull Max Verstappen, chiude la seconda sessione di prove libere in settima piazza a 0.825, mentre si sale oltre il secondo di ritardo con la Ferrari del britannico Lewis Hamilton, ottavo a 1.