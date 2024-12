Lettera43.it - Bergamo è la prima città in Italia per qualità della vita

è lainpersecondo l’indagine del Sole 24 Ore che misura il benessere nei territorini. Un ottimo risultato per il capoluogo di provincia lombardo che, nel 2020, anno nero per il Covid, si era piazzato al 52esimo posto. Sul podio anche Trento, salita di un gradino rispetto al 2023, e Bolzano, che invece ha fatto un balzo in avanti di 10 posizioni (l’anno precedente era 13esima). Come negli anni passati, le province del Sud si concentrano nella parte bassaclassifica, con Reggio Calabria maglia nera.Calano lemetropolitaneL’indagine fotografa il benessere nelle provincene con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.