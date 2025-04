Liberoquotidiano.it - Soule risponde a Romagnoli: tra Lazio e Roma un pari che serve a poco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un punto a testa chead entrambe in prospettiva Champions ma che garantisce di poter proseguire il finale di stagione senza eccessivi traumi e tenere vive le proprie ambizioni. Servivano tre punti pesanti per consolidare quantomeno le singole aspirazioni madentro un Olimpico sold out, hanno mostrato solo nel secondo tempo la volontà di vincere il derby con finestra sull'Europa. Nella prima frazione a regnare è stata soprattutto la prudenza, la massima cautela e la paura di non farsi male. La squadra di Baroni si è mostrata più intraprendente con conclusioni di Isaksen neutralizzate da Svilar (il migiore die giallorossi ancora una volta) per poi sbloccarsi in avvio di ripresa con un colpo di testa diche ha di fatto 'stappato' la sfida. La. fino al quel momento timida, si è armata subito di coraggio e al 69', con l'inserimento del doppio attaccante di ruolo, ha trovato il pareggio con una rete capolavoro di Soulè dal limite dell'area.