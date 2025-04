Mistermovie.it - Spiegazione del finale di Home Sweet Home: Rebirth – Un Horror Thailandese che Ti Terrà Incollato?

Sei pronto per un filmsoprannaturale ambientato in Thailandia? "", con Michele Morrone e William Moseley, esplora i limiti che una persona è disposta a superare per proteggere la propria famiglia. Ma sarà all'altezza delle tue aspettative? L'Inizio da Sogno che si Trasforma in Incubo: Un Viaggio in Thailandia Pericoloso?Jake, un poliziotto, e Prang viaggiano a Bangkok con la loro piccola figlia, Loo, per far conoscere alla bambina la nonna materna. Quella che doveva essere una vacanza indimenticabile si trasforma in un incubo quando una sparatoria in un centro commerciale sconvolge le loro vite. Un uomo inizia a sparare all'impazzata, e Jake si sente in dovere di intervenire. Ma chi è quell'uomo e cosa vuole veramente? Il Ruolo del 'Keeper': Destino o Maledizione?Dopo aver ucciso l'attentatore, Jake scopre di essere al centro di un rituale oscuro.