Trump avverte | Nessuno si salva da dazi americani

Nessuno si salva" dai dazi degli Stati Uniti a causa delle "bilance commerciali ingiuste e delle barriere tariffarie non monetarie che altri Paesi hanno usato contro di noi, soprattutto non la Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio". Lo ha ribadito in un post su Truth Donald Trump a poche ore dall'appello.

